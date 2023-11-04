Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Херсон, 4 ноября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Во временно находящемся под контролем украинской армии Херсоне прогремели взрывы. Об этом 4 ноября сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.
По информации министерства цифровой трансформации Украины, в контролируемой Киевом части Херсонской области с 09:31 мск объявили воздушную тревогу.
При этом Минобороны России пока не сообщало об ударах по военным объектам на украинской территории.
Как передавало ИА Регнум, 3 ноября украинские СМИ сообщили, что в Харькове произошёл взрыв. На тот момент в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях страны объявили воздушную тревогу.
На Украине 1 ноября сообщили о взрыве во временно подконтрольном Киеву Херсоне. В городе не объявляли воздушную тревогу.