Херсон, 4 ноября, 2023, 10:24 — ИА Регнум. Во временно находящемся под контролем украинской армии Херсоне прогремели взрывы. Об этом 4 ноября сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

По информации министерства цифровой трансформации Украины, в контролируемой Киевом части Херсонской области с 09:31 мск объявили воздушную тревогу.

При этом Минобороны России пока не сообщало об ударах по военным объектам на украинской территории.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября украинские СМИ сообщили, что в Харькове произошёл взрыв. На тот момент в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях страны объявили воздушную тревогу.

На Украине 1 ноября сообщили о взрыве во временно подконтрольном Киеву Херсоне. В городе не объявляли воздушную тревогу.