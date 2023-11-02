Харьков, Украина, 3 ноября, 2023, 00:45 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в Харькове, сообщается в Telegram-канале украинского телеканала «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В Харькове прогремел взрыв», — говорится в сообщении.

Другие подробности случившегося не уточняются. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Как сообщало ИА Регнум, 28 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал, в селе Кругляковка Купянского района получил повреждения инфраструктурный объект.

В ночь на 28 октября в Днепропетровске, Кривом Роге и Одесской области прогремела серия взрывов. Часть из них пришлась на Измаильский район Одесской области, где на реке Дунай расположен порт.