Киев, 1 ноября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. На Украине сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Херсоне. По информации местного издания «Общественное», это произошло днём 1 ноября.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Официальное подтверждение от администрации города не поступало, воздушную тревогу в контролируемых Киевом районах региона не объявляли.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по военным объектам на контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, в течение нескольких дней на территории Херсонской области раздавались взрывы. Они прогремели в подконтрольном Украине Бериславе 24 октября, ночью 27 октября на юге Украины уничтожили инфраструктурный объект. Взрывы раздались непосредственно в Херсоне в ночь на 28 октября, о каких-либо повреждениях объектов и пострадавших не сообщалось.