Тель-Авив, Израиль, 4 ноября, 2023, 00:14 — ИА Регнум. Израильские войска с начала боевых действий ликвидировали в секторе Газа в общей сложности 10 высокопоставленных полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС, сообщил журналистам пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

По его словам, речь идет о лицах, которые по званию соответствуют командующим батальонами и бригадами. Хагари добавил, что израильская армия преследует полевых командиров ХАМАС «как на земле, так и под землей».

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета Yedioth Ahronoth написала о том, что у Израиля есть возможность пойти на сделку с палестинскими радикалами. Журналисты полагают, что еврейское государство способно позволить руководству ХАМАС покинуть сектор Газа, если палестинская организация освободит всех израильских заложников.

Авторы статьи считают, что реализация такого соглашения помогла бы разрешить конфликт в кратчайшие сроки. 2 ноября в британской газеты The Guardian вышла статья бывшего директора департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николаса Уэсткотта, который призвал Израиль уничтожить сектор Газа, чтобы победить ХАМАС. По его мнению, у израильских властей якобы нет другого выхода.