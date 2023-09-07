Москва, 7 сентября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Изменения в Положение о воинском учёте, в соответствии с которыми граждане, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, будут подлежать воинскому учёту, предложило внести Минобороны России. Документ опубликован 6 сентября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Изменения предлагается внести в 15-й пункт Положения, исключив из него подпункт, согласно которому не подлежат воинскому учёту отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане. Специально для такой категории граждан предлагается ввести понятие «особого воинского учета».

«Особый воинский учет осуществляется исправительными учреждениями, исправительными центрами уголовно-исполнительной системы <…> и военными комиссариатами по месту нахождения учреждений уголовно-исполнительной системы в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим положением», — сказано в проекте изменений к Положению о воинском учёте.

Поясняется, что постановка и снятие с особого воинского учёта будет производиться без явки в военкомат. Списки граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, должны будут предоставлять исправительные учреждения. Сверка списков особого воинского учёта с документами воинского учета предлагается как минимум один раз в год.

Ранее ИА Регнум сообщало, что заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев (КПРФ) внёс в Госдуму проект закона о лишении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт и мобилизации.

В пояснительной записке указано, что проектом закона предлагается мера в виде прекращения гражданства РФ, если лица, которые приобрели российское гражданство, не встали на воинский учёт в определенное законодательством России время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации.