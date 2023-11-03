Нью-Йорк, США, 3 ноября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Третий комитет Генассамблеи ООН принял 3 ноября резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Против этого проголосовали Киев, Вашингтон и Лондон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Одобрили документ в свою очередь 112 стран, воздержались — 14. В общей сложности, включая Украину, США и Великобританию, не одобрили его 50 государств.

Резолюция состоит из 74 пунктов, среди которых есть положения об осуждении случаев героизации и пропаганды нацизма, рекомендации по мерам предотвращения отрицания преступлений против человечности, пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. Резолюция осудила отрицание Холокоста и проявления религиозной нетерпимости.

Как сообщало ИА Регнум, политолог Алексей Кочетков заявил, что отрицающие героизацию нацизма на Украине политики откровенно врут. Он напомнил, что девять лет Киев активно продвигает неонацизм в первую очередь в контексте пересмотра итогов Второй мировой войны, а официальная современная украинская идеология заключается в интегральном национализме.