Москва, 19 сентября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Политики, отрицающие героизацию нацизма на Украине, откровенно врут, заявил политолог Алексей Кочетков. Он напомнил, что девять лет Киев активно продвигаетреваншистский, неонацистский нарратив, связанный, в первую очередь, с пересмотром итогов Второй мировой войны, а официальная идеология современной Украины — это украинский интегральный национализм, который был на вооружении у украинских националистов ОУН (экстремистская организация, запрещена в РФ).

ИТАР-ТАСС/Виталий Грабар

Ранее бывший представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в Международном суде ООН отрицал нацистскую направленность киевского режима.

«Тут примеров можно приводить огромной множество. Человек, который это заявляет, что нацизма на Украине нет, он просто врёт, как большинство современных украинских политиков, которые на белое говорят черное, на черное — белое, смотрят в глаза и откровенно врут», — сказал политолог «Известиям».

Кочетков напомнил, откуда берёт свои истоки украинская идеология нацизма. Так, ещё в годы Великой Отечественной войны украинский идеолог Дмитрий Донцов разработал интегральный национализм, который все исследователи давно признали разновидностью германского нацизма. Книга Донцова «Национализм» вышла в 1926 году. Тезисы из неё стали основой идеологии Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация).

Президент фонда «Историческая память» Александр Дюков ещё несколько лет назад привёл в пример несколько постулатов и работы Донцова, которые обличают всю суть украинской идеологии нацизма.

«Нация понималась как исторически вечный организм. Желание людей, быть или не быть членом нации, роли никакой не играло: «Кто родился украинцем, должен был быть украинцем». Нация — биологический вид, species, который имеет свою единую волю, единые национальные интересы. Есть «нации-господ» и нации плебеев. Долгом человека являются «стремления, борьба, завоевание природы и низших рас», — говорил он в беседе с «Российской газетой».

К 1940 году ОУН распалась на две организации. Самую радикальную из них, ОУН (б), возглавил Степан Бандера. В 1942 году на её базе была сформирована «Украинская повстанческая армия» (УПА, организация запрещена в РФ), которая несёт ответственность за много численные казни во время Великой Отечественной войны, в том числе за Волынскую резню, во время которой погибло от 50 до 60 тысяч мирного польского населения.

Кочетков напомнил и о нынешних украинских батальонах, которые повсеместно используют нацистскую символику. При этом современные украинские националисты, по всей видимости, стараются не отставать от своих «героев» по уровню жестокости и учинённых зверств в отношении мирного населения.

Жертвами украинского национализма становились русские, белорусы, евреи, поляки, цыгане. Так, в 1941 году во Львове были убиты несколько тысяч евреев и сотни представителей польской интеллигенции, среди которых учёные и преподаватели. В том же году 29 сентября в киевском урощиче Бабий Яр бандеровцы расстреляли евреев, цыган и советских военнопленных. Только за один день было убито 33 771 человек. Всего расстреляны порядка 100-150 тысяч человек.

В Ровно, в лесу Сосенки, пособники УПА расстреляли 23 тысячи евреев, ещё пять тысяч были согнаны в гетто и убиты украинскими коллаборационистами в июле 1942-го.

Действовали они и на территории Белоруссии. В 1943 в Полоцке украинские националисты участвовали в немецкой антипратизанской операции «Зимнее волшебство», в результате которого были сожжены 158 населенных пунктов вместе с людьми. В том же году в деревне Хатынь 200 этнических украинцев сожгли заживо всё население деревни из 149 человек, в том числе 75 детей.

Нынешние последователи ОУН-УПА не гнушаются использовать схожие методы расправы. 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов были заблокированы и подожжены сторонники «антимайдана». Погибли 48 человек, более 200 были ранены. Виновные не понесли наказания по сей день.

С того же месяца начались регулярные артиллерийские и авиационные удары по населению нынешних регионов России — Донецкой и Луганской народных республик: 26 мая украинские самолёты ударили по Донецку. Погибли 40 человек, более 30 пострадали. 2 июня авиаудар ВСУ был нанесён по Луганску. Погибли восемь человек, 28 пострадали.

13 августа украинские военнослужащие обстреляли пляж реки Крынка из систем залпового огня «Смерч», что привело к гибели 19 отдыхающих, включая троих детей. Тогда был задокументирован факт применения кассетных боеприпасов и все данные направили в Международный уголовный суд. Преступление Киева осталось без реакции.

Как сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин, с 2014 года по конец апреля 2023 года на Донбассе погибли более 5 тыс. мирных граждан, в том числе 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 человек.