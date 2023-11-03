Москва, 3 ноября, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Выходцы из кавказских регионов, участвующие в специальной военной операции (СВО) проявляют героизм и блестяще себя показывают, заявил президент России Владимир Путин, выступая 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается ребят, которые воюют в зоне специальной военной операции, с Кавказа, их много, и воюют они отлично, героически», — сказал он.

Путин подчеркнул, что представители Кавказа не только блестяще показывают себя на рядовых должностях, но также занимают высшие командные должности, участвуя в СВО.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 октября в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил о надёжности бойцов из этой республики. Он подчеркнул, что об этом говорят командиры, участвующие в СВО. Президент также сообщил, что у чеченских бойцов сложили хорошие отношения с другими подразделениями. Кадыров пообещал, что все приказы главы государства выполнят.

Путин 17 августа присвоил звание генерал-майора МВД главе парламента Чечни Магомеду Даудову. Кадыров сообщил, что он, кроме парламентской работы, курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.