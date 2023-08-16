Грозный, 17 августа, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Главе парламента Чечни Магомеду Даудову присвоено звание генерал-майора МВД, сообщил 17 августа глава республики Рамзан Кадыров.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Президент России Владимир Путин своим указом присвоил <…> председателю парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову звание генерал-майора МВД РФ», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По словам главы Чечни, Даудов, кроме парламентской деятельности, курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.

В разные годы Даудов занимал должности от начальника ОВД по Шалинскому району до руководителя администрации главы и правительства республики. Он награждён Звездой Героя России, является кавалером ордена Кадырова, имеет многочисленные государственные и республиканские награды.

Кадыров поздравил Даудова и пожелал ему дальнейших успехов, здоровья, удачи и благополучия в служении России.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин присвоил командующему ВВС Сергею Дронову звание генерал-полковника, звания адмирала удостоен заместитель главкома ВМФ России Владимир Касатонов и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Кроме того, Путин повысил в званиях двух заместителей главы МВД. Звание генерал-полковника полиции присвоено заместителю министра Владимиру Кубышко, звание генерал-полковника юстиции — заместителю министра — начальнику следственного департамента Сергею Лебедеву.