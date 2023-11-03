Москва, 3 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. России пришлось «расчехлить автомат», так как к моменту начала спецоперации на неё уже напали, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перед тем, как принять решение расчехлить автомат, нужно подумать, а можно ли без этого обойтись? Нет, к сожалению, этого было нельзя сделать», — заявил росийский лидер, добавив, что «на нас уже напали».

Глава государства подчеркнул, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.

Как сообщало 3 ноября ИА Регнум, российский лидер заявил, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать. В этой связи президент отметил, что Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Путин уточнил, что украинский и русский народы — братские, и Россия даже не подумала бы предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, если бы не нужно было защищать людей. Глава государства также напомнил, что киевский режим начал истреблять всё русское на территориях, которые контролировал. Это, по словам президента, уже было чем-то запредельным, а потом стали утверждать, что русские не являются коренным народом на этих землях.

Кроме того, президент России выразил надежду, что безопасность в новых регионах наступит не в отдалённом времени.