Москва, 3 ноября, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что безопасность в новых регионах наступит не в отдалённом времени. Об этом глава государства заявил 3 ноября на встрече с новым составом Общественной палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Всему свое время, надеюсь, что оно будет не таким отдаленным, но пока надо быть аккуратнее», — сказал глава государства.

Президент обратился к членам Общественной палаты, призвав их быть в высшей степени аккуратными при посещении районов боевых, либо близлежащих к ним. Он отметил, что пока это небезопасно.

Российский лидер на встрече с членами Общественной палаты указал, что украинские власти ущемляли права русского населения на подконтрольных территориях и начали его уничтожать. Президент подчеркнул, что Россия не могла не встать на защиту жителей Крыма, Донбасса и Новороссии.

Путин в январе заявил, что целями спецоперации на Украине являются защита людей и России от угроз. Тогда президент напомнил, что украинский и русский народы братские, и Россия даже не подумала бы предпринимать какие-либо действия в отношении Крыма, Донбасса и Новороссии, если бы не нужно было защищать людей.