Москва, 3 ноября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Выступая 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты России, президент Владимир Путин напомнил, что князь Александр Невский кланялся ордынским ханам, чтобы эффективнее противостоять нашествиям Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он ездил в Орду, кланялся ордынским ханам, получал ярлык на княжение, в том числе и прежде всего, чтобы эффективнее противостоять нашествию с Запада», — сказал Путин.

Он напомнил, что ордынцы хотя и вели себя нагло и жестоко, но не пытались повлиять на российскую культуру. Западные завоеватели, напротив, пытались разрушить русские традиции.

Путин отметил, что народ постепенно начинает исчезать, когда разрушаются его традиции, культура, язык. Александра Невского в России почитают как святого именно за этот выбор, он думал о том, как сохранить русский народ.

Путин 3 ноября, поздравляя граждан России с наступающим Днём народного единства, сказал, что страна продолжает отстаивать свои морально-нравственные ценности, язык и культуру. Россия помогает идти этим же путём жителям Новороссии.

Президент заявил, что Украина сама себя расколола, объявив русских некоренной нацией. В ситуации, которая сложилась на Украине в 2014 году, Россия не могла не встать на защиту сначала крымчан, а жителей Донбасса и Новороссии.