Вашингтон, 3 ноября, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Конфликт на Украине закончится тем, что часть её территорий неизбежно отойдет под контроль России, заявил член сената Конгресса США от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс. Об этом 2 ноября сообщила американская газета Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Карта России и Украины

«Это всегда должно было закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории и урегулированием путем переговоров», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что говорит об этом год. Он считает такой исход очевидным, для каждого, кто знаком реальной обстановкой на местах. Политик заявил, что цели, которые поставил ВСУ глава киевского режима Владимир Зеленский, не соответствуют действительности, и в его окружении уже начали сопротивляться приказам.

Джеймс также привел в качестве примера интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявив, что оно свидетельствует о разногласиях среди украинского руководства.

Как сообщало ИА Регнум, Залужный в интервью, опубликованном 2 ноября изданием Economist, заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут демонстрировать успехи на фронте. По его мнению, изменить ситуацию можно только применяя прорывные технологии.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум 2 ноября заявил, что в США Зеленскому приказали добиться каких-нибудь военных успехов до конца года, иначе его заставят провести выборы. В этом случае киевский режим может возглавить Залужный.