Вашингтон, 3 ноября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Умер сценарист и продюсер сериалов «Коломбо» и «Она написала убийство» Питер С. Фишер. Об этом стало известно 3 ноября.

Питер С. Фишер

О смерти кинематографиста сообщил журналистам его внук Джейк МакЭлрат. Сценарист умер в Калифорнии, официальная причина смерти не сообщается.

Фишер родился в 1935 году в США. Наибольшую популярность как сценаристу и продюсеру ему принёс сериал «Она написала убийство», который выходил на ТВ с 1984 по 1996 годы. Первые семь сезонов Фишер занимал должность исполнительного продюсера, его авторству принадлежит более 30 серий.

Помимо этого он написал истории для сериалов «Коломбо», «Доктор Маркус Уэлби», «Бегство от смерти» и других. Для сериала о сыщике лейтенанте Коломбо Фишер написал девять эпизодов.

Фишера дважды наградили премией «Эмми» в 1986 и 1987 годах за лучший драматический сериал «Она написала убийство».