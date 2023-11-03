Вашингтон, 3 ноября, 2023, 10:51 — ИА Регнум. США ведут наступление на Россию сразу по нескольким направлениям, заявил 3 ноября российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека», — сказал Антонов.

Дипломат подчеркнул, что США всячески стремятся мешать развитию России — везде, где это возможно. Их цель — не дать расти благосостоянию простых россиян.

Он отметил, что США действуют хаотично и зачастую вопреки здравому смыслу, преследуя одну цель — как можно сильнее уколоть Россию. При этом теряет от такой политики США не столько Россия, сколько европейские страны.

Дипломат добавил, что Москва отдаёт себе отчёт, с кем ей приходится иметь дело на международной арене. Российское руководство действует спокойно и обеспечивает стабильную работу экономики. Россия демонстрирует надёжность в качестве ответственного внешнеторгового партнёра.

Американский политик Аджаму Барака 2 ноября заявил, что искренне поддерживать политику Запада сегодня могут только наивные люди.

Он аргументировал свою позицию происходящим на Украине и на Ближнем Востоке. Барака обвинил Запад в прокси-войне против России. Что касается палестино-израильского конфликта, он назвал Запад виновниками гибели жителей Палестины.