Вашингтон, 3 ноября, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Только морально испорченные или наивные люди могут продолжать поддерживать «коллективный Запад» после действий западных стран по отношению к России, Палестине и Афганистану, написал на своей странице в социальной сети (бывший Twitter) американский политик и правозащитник Аджаму Барака.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Он обвинил Запад во ведении прокси-войны против России и в уничтожении палестинцев.

Барака уже не раз подвергал США и ЕС критике за шаги по отношению к другим странам. 2 января он написал, что Запад использовал Минские соглашения, чтобы подготовиться к конфликту с Россией на Украине.

1 мая правозащитник заявил о грандиозной катастрофе, причиной которой стало решение западных стран начать открытое противостояние с РФ. В конце декабря 2022 года российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что «коллективный Запад» во главе с США уже давно объявил России войну.

Глава МИД уточнил, что это произошло после того, как на Украине состоялся государственный переворот.