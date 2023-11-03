Вашингтон, 3 ноября, 2023, 03:08 — ИА Регнум. США проводят фронтальное наступление на Россию с целью помешать её развитию, говорится в ответе журналистам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

По его словам, такая деятельность американских властей охватывает политические процессы, экономику и вопросы прав человека.

«Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей», — сказал дипломат.

Посол отметил, что санкции, вводимые США против РФ, носят хаотичный характер и не имеют здравого смысла. Антонов подчеркнул, что такие ограничения причиняют Западу гораздо больший ущерб, чем России.

Дипломат пояснил, что Соединённые Штаты «продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву». Он также добавил, что американские власти вынашивают планы по расшатыванию внутреннего единства России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад в том, что тот ведёт войну против России. Так он ответил на вопрос о поставках Украине дальнобойных западных ракет.

2 октября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не видит перспектив в отношениях с США, пока в Вашингтоне не изменят свою политику. Замминистра уточнил, что Москва обсуждает с американскими властями только технические и визовые вопросы, а эпизодически — гуманитарные.

30 октября президент России Владимир Путин заявил, что США пытаются избежать потери своего влияния в мире, для чего стараются сдержать и дестабилизировать своих конкурентов, используя хаос. Он уточнил, что речь идёт о борьбе Вашингтона с центрами мирового развития и суверенными государствами.