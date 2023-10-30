Москва, 30 октября, 2023, 23:05 — ИА Регнум. Гегемония США разрушается и постепенно уходит в прошлое, однако Вашингтон сопротивляется этому процессу, для чего пытается сдержать и дестабилизировать своих конкурентов с помощью хаоса, заявил президент РФ Владимир Путин 30 октября на совещании по ситуации в Дагестане.

По словам российского лидера, американские власти этим способом ведут борьбу с центрами мирового развития и суверенными государствами.

«Потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну. А на самом деле — новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что США и их сателлиты причастны к конфликтам на Украине, Ближнем Востоке, Афганистане, Ираке и Сирии. Он отметил, что американские военные повсюду создают свои военные базы и используют силу, иногда даже без повода.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выпустило комментарий, в котором сказано, что политика США толкает Ближний Восток к «полномасштабной войне». В тексте подчеркивается, что к указанной угрозе приводят действия Вашингтона по поддержке Израиля, а также применение американской стороной двойных стандартов.

Помимо этого, в издании подчеркнули, что уже всё мировое сообщество убедилось в губительном влиянии со стороны США. 28 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын призвал страны, которые противостоят гегемонии Запада, укреплять отношения. Он предупредил, что в настоящее время под серьёзной угрозой находится само существование суверенных государств.