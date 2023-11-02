Москва, 2 ноября, 2023, 21:04 — ИА Регнум. Правительство утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации образования, относящейся к сфере деятельности министерства просвещения России. Как заявил 2 ноября декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, член правления РОЦИТ Андрей Быстрицкий, развитие цифрового образования и цифровой среды является очень важной задачей.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Цифровизация стала настолько всеобъемлющей, что практически все образовательные процессы погружены в интернет. Анализируя цифровую среду, мы можем иначе оценивать, понимать и развивать образование современных молодых людей», — сказал он.

В соответствующем постановлении правительства речь идёт преимущественно о задачах Министерства просвещения, но всё больше ресурсов в целом перемещаются в цифровую среду, появляется всё больше инструментов искусственного интеллекта, поэтому необходимо понимание, как их использовать.

«Мы должны подходить к осмыслению цифровой среды, как к некоторой реальности, в которой будут разворачиваться основные процессы жизни и которая никак не отделена от более традиционной действительности. Полностью цифровая среда не может гарантировать физической коммуникации, но вместе с тем это инструмент необычайно существенный, важный и требующий внимания», — заявил Быстрицкий.

По его мнению, необходимо трансформировать инструмент таким образом, чтобы появились институты, контролирующие жизнь общества — институты ответственности, признания и арбитража; тогда получится грамотно и квалифицировано общаться в цифровой среде, уверен декан.

Как сообщало ИА Регнум, в МГИМО 25 октября обсудили влияние технологий на мировую политику и тренды IT. На пленарной сессии «Высокие технологии как фактор современной мировой политики» собравшиеся провели беседу о цифровизации на уровне международного сообщества, а замминистра иностранных дел России Евгений Иванов назвал обеспечение глобальной информбезопасности серьёзным вызовом для России.