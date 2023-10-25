Москва, 25 октября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. На территории МГИМО 25 октября стартовала конференция «Цифровые международные отношения», в рамках которой эксперты, представляющие на площадках конференции бизнес, науку и государственные структуры, обсудили влияние технологий на мировую политику и тренды IT-трансформации в России.

Кадр из видео " МГИМО» Пленарная сессия «Высокие технологии как фактор современной мировой политики»

В рамках пленарной сессии «Высокие технологии как фактор современной мировой политики» спикеры поговорили о цифровизации на уровне международного сообщества.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов назвал обеспечение глобальной информбезопасности серьёзным вызовом для России.

«Ни для кого не секрет, что против нашей страны ведётся в том числе и информационная агрессия. Практически ежедневно мощным хакерским атакам подвергаются российские государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, объекты системы жизнеобеспечения. Здесь не исключение и наше министерство», — отметил он.

Несмотря на геополитическую обстановку, по словам замглавы ведомства, Россия остаётся открытой к диалогу и сотрудничеству в сфере информационной безопасности со всеми государствами без исключения.

«Наша страна нацелена на предотвращение конфликтов в информационном пространстве, поощрения исключительно мирного использования информационно-коммуникационных технологий, содействие наращиванию цифрового потенциала», — добавил Иванов.

Одновременно с этим Россия активно развивает собственный цифровой суверенитет. Как заметил замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев, в сегодняшних реалиях цифровой суверенитет не может формироваться в условиях изоляции.

«Более того, синергия усилий государств, нацеленных на развитие за счет сотрудничества, в том числе в технологической сфере, способна данный суверенитет обеспечить», — добавил член правительства.

Старший вице-президент ПАО «Банк ВТБ» Ольга Баша посчитала высокие технологии значимым для государства стратегическим ресурсом.

«Высокие технологии — это не просто фактор мировой политики, сейчас как никогда видно, что именно цифровые технологии являются инструментом политического влияния, неким стратегическим ресурсом, который важно создавать и развивать в России», — объяснила она.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль обратил внимание на то, что у нашей страны есть чем поделиться с миром в этой области.

«У нас есть огромное количество передовых технологий, разработок, проектов, о которых должны знать и которые должны быть востребованы по всему миру. Нам необходимо их популяризировать», — высказался спикер.

Тем временем подготовка отечественных кадров, которые будут двигать технологии и цифровизацию, идёт полным ходом. Как сообщил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, в университете действуют несколько различного уровня образовательных программ по большим данным, искусственному интеллекту, правовому регулированию цифрового развития и так далее.

«В последнее время мы активно ведем работу над созданием цифрового факультета. Однако это не просто факультет с деканатом и административными работниками. Это, скорее, система знаний о цифре в цифре, о новых технологиях для современного технологического уклада», — добавил ректор вуза.

В ходе круглого стола «Цифровая трансформация государственного управления» участники рассказали об успехах, достигнутых на поприще перевода госпроцессов в цифру и задачах, которые еще предстоит решить в данной области.

По словам Шереметцева, одной из последних тем, обсуждающихся и реализующихся в цифровом государственном управлении, является переход на доменную архитектуру.

«Доменный подход — это клиентоцентричный подход. Все крутится вокруг человека, его потребностей. И не только вокруг человека, а вокруг любой сущности, которая находится внутри этого «лепестка», где описываются жизненные ситуации, проблемы и решение этих проблем», — уточнил замминистра.

Для демонстрации уровня цифровой трансформации госсектора член правительства привел в пример его собственное ведомство.

«Всего Минэнерго имеет на текущий момент времени 23 государственных услуги, 15 из них уже выведены на портал ЕПГУ, 11 уже имеют, так называемые, back-системы, то есть системы, в которых непосредственно происходит работа с госуслугой», — отметил Шереметцев.

Другим ярким примером преображения госструктуры под влиянием высоких технологий можно считать Россельхознадзор. О его успехах рассказала руководитель цифровой трансформации и заместитель руководителя ведомства Светлана Алексеева.

«У нас эффективность охвата анализа цифровых данных с введением искусственного интеллекта увеличилась в 90 тыс. раз. Это бешеные цифры. Польза от цифровизации для контрольно-надзорных органов — это, в первую очередь, быстрота принятия решений. Это также колоссальные экономии, которые имеет бизнес от этого, колоссальные преференции. На транзакционных издержках они тратили большие деньги», — заметила она.

Директор по информационным технологиям Национального расчетного депозитария Павел Андрианов заметил, что нужды цифровизации можно полностью закрыть продуктами российской разработки, число которых стремительно увеличилось за последний год и продолжает расти.

«Оказывается, на самом деле отечественных решений очень много. Практически в каждой даже самой маленькой области есть российское решение, которое можно использовать. У него, возможно, есть технические ограничения, оно не такое удобное, но оно существует, оно работает и компании, которые его создают, готовы развиваться. Сейчас мы переживаем бум развития отечественного ПО», — обозначил спикер.

Спецпредставитель министра иностранных дел по вопросам цифровой трансформации Сергей Кирюшин заметил, что одним из факторов, формировавших развитие российской IT-сферы, стал приход эпохи опенсорса, который частично потеснил глобальные корпорации. Благодаря этому изменению появилось большое количество новых решений и платформ, к примеру, таких как «ГосТех». И, вероятно, отечественным технологиям стоит продолжать развиваться в этой канве.

«Есть мнение, что если мы сейчас отсечём пуповину, то лет через 10 мы окажемся на технологических задворках. До сингулярности не так далеко, но сейчас идет достаточно бурное развитие и смена парадигм, хронологий, платформ и так далее. Здесь действительно большой вопрос — как построить работу государства таким образом, чтобы мы не теряли связь с ведущими мировыми достижениями в области цифры, но и чтобы мы имели возможность создавать, развивать и поддерживать наши собственные решения», — указал Кирюшин.

Как передавало ИА Регнум, в августе глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не хватает 500–700 тыс. IT-специалистов, хотя в 2022 году кадровая база отрасли увеличилась на 13%. В отрасли работают 740 тыс. человек, но нужны ещё кадры для поддержания высоких темпов развития, отметил он.