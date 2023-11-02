Вашингтон, 2 ноября, 2023, 18:31 — ИА Регнум. Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США ввело 2 ноября экспортные ограничения на поставку технологий и товаров для 12 компаний из России и одной — из Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Под ограничительные меры попали российские компании Aeroscan, Alfakomponent, BIC-Inform, Hartis DV, ID Solution, OOO OMP, Orelmetallpolimer, Spel, Spetstehnotreyd, STC Orion, Windeq и ZALA Aero Group, а также узбекистанское предприятие Mvizion.

В ведомстве обвинили их в действиях, противоречащих интересам США. В Вашингтона обвинили эти компании в разработке или закупке беспилотников для нужд российской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября США расширили список антироссийских санкций, внеся в него более 30 физических и около 200 юридических лиц. В том числе под ограничения попали ряд банков, инвестиционная компания АФК «Система» и связанные с ней зарубежные структуры, ФАУ «РосКапСтрой», НТЦ «Газпром Нефти» и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Также в списки внесли заместителей главы Минпромторга России Виктора Евтухова и Алексея Беспрозванных.

Президент России Владимир Путин, обсуждая 1 ноября новый пакет санкций, которые готовят в ЕС, назвал их абсурдными. Он указал на то, что в Европе уже стали запрещать поставлять в Россию «барахло». При этом президент увидел положительную сторону такой политики, отметив, что это помешает ввозить в страну клопов.