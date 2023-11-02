Санкт-Петербург, 2 ноября, 2023, 17:53 — ИА Регнум. Скончавшийся 2 ноября дирижер и художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов долго болел, сообщил вице-президент Международного Центра Рерихов Александр Стеценко «Газете.Ru».

«Знаю только, что он длительное время болел», — сказал Стеценко, назвав новость о смерти Темирканова тяжёлой для всех.

При этом вице-президент Центра Рерихов сказал, что не может давать никакие комментарии.

Советский и российский дирижер умер в возрасте 84 лет. О смерти сообщила пресс-служба петербургской филармонии. Прощание с Темиркановым состоится в большом зале Санкт-Петербургской филармонии 5 ноября.

Темирканов родился 10 декабря 1938 в Нальчике. Его отец Хату Темирканов возглавлял комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии.

Юрий Темирканов окончил музыкальную школу, а затем в 1962 году оркестровый факультет Ленинградской консерватории. В период с 1976 по 1988 год он работал худруком, главным дирижёром Театра оперы и балета имени Кирова. После ухода из жизни Евгения Мравинского, он занял пост худрука и главного дирижёра ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Он удостоен звания народного артиста СССР (1981) и РСФСР (1976).

Дирижёр часто выступал с зарубежными оркестрами. В 1980 году он получил место приглашенного дирижера Королевского филармонического оркестра в Лондоне, а с 1992 по 1998 год занимал пост его главного дирижера. Также он работал с Симфоническим оркестром Балтимора, Датским симфонический оркестр и другими. C 2007-го Темирканов стал главным приглашенным дирижером Большого театра.