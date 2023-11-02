Санкт-Петербург, 2 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Прощание с советским и российским дирижёром, художественным руководителем Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрием Темиркановым назначили на 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба филармонии.

Kremlin.ru Юрий Темирканов

«Церемония прощания с Юрием Хатуевичем Темиркановым состоится 5 ноября в Большом зале Петербургской филармонии. Начало в 11:00», — говорится в сообщении.

О смерти Темирканова стало известно 2 ноября. Он скончался на 85-м году жизни.

Темирканов родился 10 декабря 1938 в Нальчике. Его отец Хату Темирканов возглавлял комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии. Будущий дирижёр после окончания музыкальной школы в 1953 году поступил в среднюю специальную музыкальную школу Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, закончив её в 1957 году.

В 1962 году Темирканов выпустился из Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), отучившись на оркестровом факультета. В 1965 году он там же закончил оперно-симфонический класс.

С 1976 по 1988 год он работал худруком, главным дирижёром Театра оперы и балета имени Кирова. В 1988 году стал худруком и главным дирижёром ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии после смерти Евгения Мравинского. Темирканов часто выступал с зарубежными оркестрами, получил большое количество советских, российских и зарубежных наград. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста СССР.