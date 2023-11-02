Санкт-Петербург, 2 ноября, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба филармонии.

Алексей Никольский/РИА Новости Юрий Темирканов

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в сообщении.

Темирканов родился 10 декабря 1938 в Нальчике в семье Хату Темирканова, который возглавлял комитет по делам искусств Кабардино-Балкарии. По окончании музыкальной школы с 1953 по 1957 год учился в средней специальной музыкальной школе Ленинградской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В 1962 году окончил оркестровый факультет Ленинградской консерватории (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова), а в 1965 — класс оперно-симфонического дирижирования. В период с 1976 по 1988 год был худруком, главным дирижёром Театра оперы и балета имени Кирова.

В 1988 году, после ухода из жизни Евгения Мравинского, занял пост худрука и главного дирижёра ЗКР Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Часто выступал с зарубежными оркестрами. Награждён большим количеством советских, российских и зарубежных наград. Удостоен звания народного артиста СССР (1981) и РСФСР (1976).