Вашингтон, 19 сентября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Минфин США ввёл санкции в отношении трёх компаний в России под предлогом их связей с Ираном, следует из заявления министерства.

Иван Шилов ИА Регнум

В новом списке управления по контролю за иностранными активами минфина говорится, что санкции ввели против технического центра «Дельта-Аэро», компании «Аэросила» и АО «ОДК-Стар».

В минфине США отметили, что в санкционные списки добавили компании, взаимодействующие с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября министерство финансов США добавило в санкционный список десятки физических лиц и компаний из России. Под американские санкции попали Росавтодор, Русская медная компания (РМК), Объединённая металлургическая компания, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», группа «ГАЗ», «АГД Даймондс», «Омсктрансмаш», «Воркутауголь», Globaltrans, банк «Ак Барс», компании, работающие в Арктике, и другие.

Также 14 сентября США ввели санкции в отношении 20 российских граждан, в их числе владелец Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и его сын Джахангир, председатель совета директоров «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев и его бывшая супруга Ольга Сыроватская, основатель РМК Игорь Алтушкин.

В августе минфин США расширил санкционный список по КНДР, включив в него три организации из России, Казахстана и Словакии.