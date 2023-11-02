Киев, 2 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Сайт Киевского областного совета взломали хакеры. Они разместили на нём предупреждение для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 2 ноября сообщил и. о. главы облсовета Ярослав Добрянский на странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил Добрянский, в 13:32 (14:32 мск) на главной странице сайта появилось изображение главы киевского режима с прикреплённым к нему сообщением на русском: «Зеленский! Внимание! Мы уже здесь! Жди подробностей!».

По словам и. о. главы облсовета, киберполиция Украины будет разбираться с инцидентом. Сейчас сайт не работает.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября пророссийские хакеры передали правоохранительным органам Запорожской области списки агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых российских регионах. В числе документов также оказались данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно», хранившиеся в тайнике беглого подполковника СБУ Сергея Фролова.

Пророссийские хакеры 4 сентября сообщили, что взломали 127 информационных ресурсов Польши и Прибалтики. В числе взломанных сайтов оказалась база данных МВД Латвии. Также были взломаны каналы обмена служебными сообщениями ряда госорганов и нарушена работа паркоматов и системы мобильного банкинга.

Движение поездов в польском Щецине 25 августа временно парализовало из-за вмешательства хакеров, которые дополнительно к этому включили гимн России и речь президента России Владимира Путина.