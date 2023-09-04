Москва, 4 сентября, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Пророссийские хакеры взломали 127 информационных ресурсов Польши и Прибалтики. Об этом в совместном заявлении сообщили 16 хакерских групп.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Хакеры провели операцию против пособников атак Украины на Россию.

«Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист», — этот текст разместили хакеры на страницах ресурсов.

«Мы бьём за Псков, Крым и Донбасс», — процитировало заявление РИА Новости.

Среди взломанных ресурсов — база данных МВД Латвии. Переписка сотрудников ведомства, их данные, в том числе графики отпусков, финансовые документы попали в открытый доступ.

Хакеры взломали каналы обмена служебными сообщениями ряда госорганов, нарушили работу паркоматов и системы мобильного банкинга. Они заявили, что намерены и дальше работать в поддержку СВО.

Как сообщало ИА Регнум, хакеры обнародовали секретные данные о британских военных и разведывательных объектах. Достоянием общественности кибервзломщики сделали тысячи страниц.

По данным британского издания The Mirror, у кибервзломщиков появились данные, в том числе, о базе атомных подлодок HMNB Clyde, лаборатории химоружия Porton Down, центре правительственной связи.