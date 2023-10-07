Мелитополь, 7 октября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. В распоряжении правоохранительных органов Запорожской области оказались списки агентов Службы безопасности Украины, действующих в новых регионах. Об этом 7 октября сообщили в областных оперативных службах.

Известия/Александр Казаков

Списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, а также сведения о выполняемых ими задачах силовикам передали пророссийские хакеры.

Также в числе документов и данные с грифами «секретно» и «совершенно секретно», которые хранил у себя в тайнике беглый подполковник СБУ Сергей Фролов.

В оперативных службах отметили, что силовики с помощью этой информации смогли раскрыть несколько схем взаимодействия СБУ, выявить методы давления украинских спецслужб на россиян и провести задержания подозреваемых.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале хакерская группировка RaHDit с помощью портала «НемеZида» обнародовала около 6 тыс. файлов с документами кадровой службы украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые она получила, взломав компьютеры подразделения националистов.

В распоряжении хакеров оказались приказы боевых расчётов, списки участников боевых действий, личные дела, послужные списки, данные о награждениях.

Ранее группа RaHDit обнародовала информацию о 1,5 тыс. сотрудников службы внешней разведки Украины, о 700 сотрудниках СБУ и ГУР минобороны Украины. После начала СВО эти же хакеры взломали все 755 украинских правительственных сайтов.

В ноябре прошлого года группа «Zаря» осуществила взлом сервера академии СБУ. В Сеть попали списки более 400 курсантов и преподавателей академии.