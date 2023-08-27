Щецин, Польша, 27 августа, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Движение поездов на время было парализовано из-за вмешательства хакеров, которые дополнительно включили гимн России и речь президента России Владимира Путина в польском Щецине. Об этом 26 августа сообщила газета Wyborcza.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Инцидент произошёл вечером 25 августа, в момент, когда наблюдался час пик. Хакерам удалось взломать систему безопасности и полностью парализовать две железнодорожные ветки.

«Парализовано движения поездов в районе Щецина в пятницу вечером. Кто-то на железнодорожных частотах транслировал сигнал об аварийной остановке поездов, а в перерыве включил гимн России и фрагмент речи Путина», — сказано в сообщении.

Сотрудники железной дороги заявили о произошедшем в полицию, после чего систему удалось восстановить. Ведётся розыск хакеров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что хакеры из России и Китая в 2021 году получили доступ к системе министерства иностранных дел Великобритании, но правительство страны не стало оглашать этот факт. В результате взлома хакеры получили копии почтовой переписки внутренних коммуникаций сотрудников МИД.

Отмечается, что хакеры якобы не добрались до секретной информации, но получили данные переписки между послами и дипломатами за рубежом. Как пишет газета, эти сведения теоретически способны ухудшить отношения между стратегическими партнёрами.