Москва, 2 ноября, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 2 ноября закон о блокировке сайтов со сбором средств для ВСУ. В документе на портале правовой информации говорится, что делать это можно будет во внесудебном порядке.

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Закон установил новые нормы, в соответствии с которыми блокировке подлежат ресурсы с предложениями о сборе денег для противников России в условиях военных действий и контртеррористических операций, а также о способах финансирования.

Важность закона подчёркивается многочисленными установленными во время проведения специальной военной операции на Украине фактами распространения предложений о финансировании ВСУ различными интернет-платформами. и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ, что является угрозой безопасности России.

Закон также установил, что для борьбы с мошенничеством право сбора пожертвований останется доступным лишь централизованным религиозным организациям и их уполномоченным лицам. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

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