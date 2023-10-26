Москва, 26 октября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. ФСБ предъявила обвинение фигуранту первого в России уголовного дела о госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Следователи ФСБ предъявили жителю Хабаровского края Александру Анатольевичу Вечирко обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Госизмена»)», — приводит агентство слова собеседника.

Отмечается, что Лефортовский районный суд продлил фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей ещё на три месяца, данное решение вступило в силу.

В материалах дела указано, что обвиняемый с использованием криптовалютных инструментов осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на Украине, на счёт иностранного благотворительного фонда для нужд ВСУ. По данному факту было возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа по делу о государственной измене в пользу Украины. Задержанной предъявлено обвинение в государственной измене за распространение агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций.

В октябре 2023 года жителю Абакана, который планировал вступить в ряды Вооружённых сил России либо частных военных компаний, а затем перейти на сторону украинской армии, объявили предостережение о недопустимости государственной измены. Мужчина ранее контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

Жителя города Норильска (Красноярский край) задержали сотрудники ФСБ за призывы к взрывам и поджогам. Мужчина в социальной сети призывал пользователей к организации взрывов и поджогов с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти РФ.