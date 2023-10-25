Тюмень, 25 октября, 2023, 13:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Ханты-Мансийского автономного округа по делу о государственной измене в пользу Украины, сообщили 25 октября в управлении службы по Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задержанной предъявлено обвинение в государственной измене за распространение агитационных материалов одной из проукраинских террористических организаций.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность уроженки Украины, распространявшей на территории ХМАО-Югры агитационные материалы одной из проукраинских террористических организаций. Женщине предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации», — цитирует сообщение пресс-службы управления ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года жителю Абакана, который планировал вступить в ряды Вооружённых сил России либо частных военных компаний, а затем перейти на сторону украинской армии, объявили предостережение о недопустимости государственной измены. Мужчина ранее контактировал с украинскими государственными и националистическими организациями для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

19 октября двух жителей Волгограда официально предупредили о недопустимости совершения государственной измены в пользу Украины. Предупреждение было вынесено после того, как стало известно о разговоре одного из этих жителей с представителем СБУ. Волгоградец заявил представителю спецслужб Украины, что намерен перейти на сторону Киева при условии, что СБУ окажет ему содействие в получении украинского гражданства.

В тот же день в ФСБ сообщили, что жителя Владивостока заключили под стражу в рамках уголовного дела о государственной измене. Мужчину задержали за передачу разведке Украины сведений об оборонных заводах Приморья. На связь с СБУ он вышел сам, установили в ведомстве.