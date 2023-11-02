Москва, 2 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Политолог Владимир Корнилов оценил заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о якобы тупике в конфликте на Украине. Как 2 ноября отметил эксперт, из него следует, что украинский военачальник, сам того не понимая, показал не в лучшем свете и себя, и западных партнёров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Корнилов назвал традицией публикацию в конце года статей Залужного в журнале The Economist, которые затем Запад разбирает на цитаты с целью слепить из военачальника «гениального стратега».

«Вот и сейчас журнал опубликовал большое эссе, написанное якобы лично Залужным (теперь хоть становится понятным, почему пресловутое украинское контрнаступление застопорилось: генерал отвлёкся от командования, программную статью писал), и подобострастное интервью с ним», — отметил политолог.

Он напомнил, что почти год назад также выходило больше интервью Залужного, и было бы логично вспомнить его, проанализировать — что получилось, что нет, разобрать ошибки во избежание их повторения. Но нет, ни украинский генерал, ни западные журналисты не стали этого делать.

А ведь именно тогда, напомнил эксперт, главком ВСУ подробно описал, что ему нужно, чтобы пройти 84 км и достичь главной цели «контрнаступа» — города Мелитополя.

«Перечень хотелок включал тогда танки, БМП и артиллерию. И вот с ними-то Залужный обещал выйти к «линии фронта по состоянию на февраль 2022 года». Теперь вы, надеюсь, понимаете, почему то интервью он и западные журналисты стараются не вспоминать. Потому что ВСУ получили от Запада гораздо больше техники, чем запрашивал Залужный, а результат контрнаступления — полный пшик», — объяснил Корнилов.

Теперь Залужный снова загибает пальцы, рассказывая Западу, что тот обязан поставить уже и самолёты, и орудия ПВО, и дроны, и системы РЭБ. Причём, полагает Корнилов, риторика Залужного говорит о слабом понимании самого генерала каким же должно быть это новое западное «чудо-оружие».

Поэтому он прибегает к парадоксальной аналогии: Запад обязан изобрести для Украины новый «порох», и, вот якобы тогда ВСУ смогут победить Россию на поле боя.

«Опять. Как в прошлом году. Правда, авторы этого очередного опуса за подписью Залужного явно перегнули палку, рассказывая, почему же западная техника, щедро поставлявшаяся доселе, не помогла ВСУ совершить обещанный год назад прорыв. Наверняка интервью вызовет серьёзные вопросы у представителей заморского ВПК. Например, украинец прямо жалуется на то, что широко разрекламированные высокоточные ракеты Excalibur оказались бессильными перед усовершенствованной российской системой РЭБ. Представляете, какой финансовый удар одной этой фразой он нанёс по американской корпорации, производящей эти ракеты!» — обратил внимание Каорнилов.

В том же материале сразу описывается и бесполезность хвалённых истребителей F-16, которые Украина так долго выпрашивала у Западе. Залужный, ещё не получив эти самолёты, уже заранее предрекает, что российские системы ПВО готовы щёлкать их как семечки, указал политолог.

В то же время Залужный пожаловался и на бесполезность норвежских машин для разминирования. И сразу же похвалил усовершенствованные российские дроны «Ланцет», что стало для них дополнительной рекламой.

Корнилов процитировал слова Залужного о том, как он менял командиров и солдат, когда возникали проблемы в ходе контрнаступления, и сравнил его действия с басней «Квартет», герои которой не могли сработаться вместе.

«Правда же гениальные подходы к решению стратегических задач? Но, «как друзья ни садились», контрнаступление Залужного всё равно закономерно провалилось!», — отметил политолог.

Как заявил Корнилов, Залужный вновь попытался указать на важность западной помощи, но фактически сделал откровенную антирекламу западного военно-промышленного комплекса в целом, и техники и стратегий в частности.

«Ничего, господин Залужный, много ещё «открытий чудных» готовят вам в России», — подытожил политолог в своей публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, и ВСУ не смогут добиться успехов. По словам главкома, стороны достигли определённого уровня развития технологий, «как в Первую мировую», поэтому не случится «красивого прорыва». Он признал, что долгое время не мог понять, почему вместо предсказываемых успехов, украинские военные застряли на минных полях, а предоставленные Западом техника и вооружение не оправдали ожиданий. По мнению Залужного, для выхода из тупика необходимо что-то новое, «как порох, который изобрели китайцы».