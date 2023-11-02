Москва, 2 ноября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Нагатинский районный суд Москвы приговорил 64-летнего детского музыкального продюсера Александра Разумовского, который 11 лет развращал детей, к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили в столичном СК.

Иван Шилов ИА Регнум

Как установил суд, в период с 2010 по 2021 год Разумовский, являясь сотрудником организации по развитию детского творчества, создателем коллектива «Фортуна-шоу», совершил в отношении шести детей из разных российских регионов действия сексуального характера, использовав для знакомства с ними свою профессиональную деятельность. Разумовский был отправлен в СИЗО в ноябре 2021 года.

Как писало ИА Регнум, в феврале в отношении Разумовского возбудили очередное уголовное дело после того, как ещё двое пострадавших детей обратились в полицию.

Так, мужчина приглашал подростков к себе на дачу в подмосковную деревню Проскурниково, а также в квартиру на юге Москвы и там совращал.

В отношении Разумовского были возбуждены уголовные дела по статьям «Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста» и «Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц».

«Приговором Нагатинского районного суда города Москвы фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев и запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 15 лет. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима», — постановил суд.

Вину Разумовский признал частично.

Александр Разумовский является создателем детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу», который существует с 1997 года. Он был организован на базе Центра детского творчества «Свиблово». Также Разумовский был продюсером детского музыкального канала Art kids TV и режиссёром международного фестиваля юных талантов «Родная сторона».