Киев, 2 ноября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Украинский гроссмейстер Юрий Кузубов нарушил запрет Федерации шахмат страны и перед началом партии и после её завершения пожал руку российскому шахматисту Владиславу Артемьеву. Об этом сообщило «РИА Новости».

(сс) zoosnow

Украинская федерация запретила своим спортсменам на международных соревнованиях делать совместные фотографии и пожимать руки российским и белорусским спортсменам.

В этой партии украинец одержал победу. Игра прошла в рамках седьмого тура на турнире FIDE Grand Swiss. Он начался 25 октября и проходит на острове Мэн.

Помимо Артемьева, в соревнованиях участвуют Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Евгений Наер и Максим Матлаков. Спортсмены из России играют под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). Турнир продлится до 6 ноября, двое лучших сыграют на турнире претендентов.

Как сообщало ИА Регнум 29 июля, помимо совместных фото и рукопожатий, Федерации шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам не общаться с шахматистами из России и Белоруссии, и не делать ничего, что могло бы навредить имиджу Украины.

Украинская саблистка Ольга Харлан после поединка с российской спортсменкой Ольгой Смирновой 27 июля преградила той путь шпагой. Россиянка хотела подойти и пожать руку украинке. Харлан направила саблю в сторону Смирновой и ушла со спортивной площадки. Поединок закончился победой Харлан со счётом 15:7. Однако по правилам Международной федерации фехтования поединок считается законченным, если спортсмены отсалютовали друг другу и пожали руки.