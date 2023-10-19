Вашингтон, 19 октября, 2023, 03:07 — ИА Регнум. Представители стран «Большой семёрки» (G7) собираются 19 октября для обсуждения нескольких вариантов по запрету на импорт российских алмазов с 2024 года, сообщает Reuters со ссылкой документы, которые оказались в распоряжении агентства.

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В рамках мероприятия будут рассмотрены предложения Бельгии, Индии, Франции и Всемирного алмазного совета (WDC). Им предстоит договориться по поводу механизма, с помощью которого будет подтверждаться происхождение алмазов.

Так, Бельгия выступает за то, чтобы верификация драгоценных камней происходила в Антверпене, где находится один из мировых центров обработки алмазов. Индия, в свою очередь, предлагает Мумбаи, а Франция выступает за менее централизованную модель. WDС пытается продвинуть вариант, предполагающий отраслевое саморегулирование.

Участники собрания также должны обсудить вопрос с пороговым значением веса алмазов. Предполагается, что для этого могут выбрать один карат.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября издание Soir, ссылаясь на источник в правительстве Бельгии, проинформировало, что страны ЕС обсуждают возможность введения санкций на алмазы из РФ. Авторы инициативы хотят оставить разрешенным в Евросоюзе лишь оборот камней только с нероссийской маркировкой.

10 мая газета Financial Times привела мнения экспертов алмазной отрасли, которые предупредили, что возможные санкции G7 против российских алмазов грозят потерей большого количества рабочих мест в Индии. По их данным, в этой отрасли на индийских предприятиях задействован примерно 1 млн человек.