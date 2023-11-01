Москва, 1 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. Внедорожник «Порше» на скорости протаранил машину скорой помощи, двигающуюся по встречке, сообщил 1 ноября Telegram-канал «112».

«Сначала Porsche Cayenne влетел в Volkswagen, после чего вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся с машиной скорой помощи», — говорится в сообщении.

По данным источника, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на улице Капотня на юго-востоке Москвы.

В результате серьезного столкновения пострадали два фельдшера и два автомобилиста. Водитель скорой оказался зажат в салоне.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября машина скорой помощи попала в аварию во Владимирской области. Водитель, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу и столкнулся со скорой помощью. В результате пострадали семь человек.

Три автомобиля, включая машину скорой помощи, столкнулись 7 октября на Рублёвском шоссе в Москве. В результате ДТП пострадал фельдшер.