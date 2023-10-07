Москва, 7 октября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Три автомобиля, включая карету скорой помощи, столкнулись 7 октября в Москве на Рублёвском шоссе, сообщил Telegram-канал «112».

Владимир Баранов/ТАСС

По предварительным данным, в аварии пострадал фельдшер. На место прибыли экстренные службы, движение по трассе затруднено.

На кадрах с места происшествия видно сильно разбитую переднюю часть легкового автомобиля. Скорая стоит на обочине, у неё серьёзные повреждения с правой стороны кузова.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября в Москве произошло массовое ДТП на Кутузовском проспекте. На дороге столкнулись семь автомобилей. Двум пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

В тот же день столкнулись два автомобиля в Гагаринском тоннеле. Пострадали двое мужчин, стоявших во время аварии на проезжей части, и пассажирка одного из автомобилей. Всех их направили в больницу.