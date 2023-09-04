Владимир, 4 сентября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Во Владимирской области машина скорой медицинской помощи попала в аварию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.

Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 07:00 4 сентября на участке автодороги М7 «Волга» в Ковровском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь в сторону Нижнего Новгорода, выехал на встречную полосу дороги и столкнулся со скорой помощью, которая направлялась во Владимир.

С места ДТП госпитализировали одного человека, ещё шесть человек доставили в медучреждения для оказания помощи.

Как сообщало ИА Регнум, шесть человек пострадали в результате массового ДТП 8 августа с участием трёх автомобилей в Екатеринбурге. На перекрёстке улиц Расточная и Монтажников столкнулись рейсовый пассажирский автобус, автомобиль каршеринга Hyundai Solaris и автомобиль скорой медицинской помощи.

Автомобиль каршеринга при проезде перекрёстка столкнулся со скорой, которая передвигалась с включенными синими маячками и звуковым сигналом. В момент столкновения автомобили отбросило на двигавшийся пассажирский автобус.

В Липецке в июне произошла смертельная авария. На площади Франценюка столкнулись легковой автомобиль «Опель» и машина скорой помощи. В иномарке пострадал водитель, а также две 14-летние пассажирки. Также травмы получила 22-летняя фельдшер скорой помощи, ещё одна фельдшер погибла. Водитель скорой помощи не пострадал.