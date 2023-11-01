Вашингтон, 1 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Американский актёр Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» (Friends, 1994–2004), скончался не из-за передозировки наркотиков. Об этом 1 ноября сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в американских правоохранительных органах.

ТАСС/IMAGO/MediaPunch Актёр Мэттью Перри

После первоначального анализа следователи не обнаружили в организме актёра следов наркотических веществ. При этом судмедэкспертиза также предусматривает более глубокое тестирование для определения наличия в крови Перри каких-либо других запрещенных веществ или опасного уровня содержания лекарств, которые отпускают по рецепту.

По данным портала, результаты дополнительных тестов будут известны через четыре-шесть месяцев, и они позволят окончательно установить причину и обстоятельства смерти актера.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Мэтью Перри стало известно 29 октября. Его тело нашли в джакузи одного из домов в Лос-Анджелесе. На месте происшествия не нашли наркотических средств.

Позднее в этот же день портал TMZ сообщил, что причиной смерти актёра стала сердечная недостаточность. До этого в своей книге «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» Перри сообщил о наркотической зависимости. Он также написал, как со съёмок фильма «Не смотрите наверх» отправился прямиком в швейцарский реабилитационный центр из-за того, что солгал врачам о силе болей в животе, чтобы получить от них определённый препарат.

Кроме роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», актёр также сыграл в таких фильмах, как «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009), «Странная парочка» (2015-2017), «Друзья: Воссоединение» (2021) и многих других. Перри несколько раз номинировали на престижные американские кинопремии, такие как «Золотой глобус» и «Эмми».