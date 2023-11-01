Лондон, 1 ноября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» показали эффективность использования их на поле боя и стали одним из лучших видов вооружений, которые за последний год применяются в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 1 ноября написало минобороны Великобритании в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российские дроны-камикадзе «Ланцеты» стали одним из наиболее эффективных новых средств, которые Россия применила на Украине за последние 12 месяцев», — говорится в сообщении.

В британском минобороны уточнили, что Вооружённые силы России применяют «Ланцеты» для нанесения ударов приоритетным целям, а также всё чаще используют их в контрбатарейной борьбе для ударов по артиллерии.

Отмечается, что до этого российские военные традиционно использовали небольшие беспилотники и главным образом — для разведывательных целей.

«Благодаря своим атакующим возможностям «Ланцет» стал шагом вперёд в том, как Россия использует эту категорию оружия», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов рассказал, что бойцы группировки уничтожили «Ланцетом» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer ВСУ у Елизаветовки на южнодонецком направлении. Он добавил, что также российская армия уничтожила САУ «Гвоздика» и три миномётных расчёта украинских военных.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер 31 октября заявил, что «Ланцет» стал самой серьёзной угрозой для ВСУ. По его словам, барражирующие боеприпасы с увеличенной дальностью осложняют положение украинской армии, не позволяя ей что-либо доставить к линии фронта.