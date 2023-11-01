Донецк, 1 ноября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Военные Восточной группировки российских войск уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Stormer украинской армии у Елизаветовки на южнодонецком направлении. Об этом 1 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Огнём артиллерии уничтожены две боевые бронированные машины в Новоочереватом. Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожен зенитный ракетный комплекс Stormer в районе Елизаветовки», — сказал он.

Военный уточнил, что также были уничтожены САУ «Гвоздика» и три миномётных расчёта ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что российские беспилотники «Ланцет» стали самой серьёзной угрозой для украинских войск. Эксперт уточнил, что ВС России заполнили своими дронами всю зону боевых действий.

Издание Interia 28 октября написало, что дроны-камикадзе «Ланцет» уничтожают большое количество польских гаубиц Krab на Украине, и из-за этого ВСУ приходится переделывать эти САУ. У польских установок стандартная броня, которая легко пробивается российскими беспилотниками.