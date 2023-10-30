Вашингтон, 31 октября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» стал самой серьёзной угрозой для Вооружённых сил Украины, заявил экс-разведчик ВС Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Русские заполонили украинский театр боевых действий беспилотниками… А новые «Ланцеты» имеют ещё большую дальность действий. Сейчас ВСУ не удаётся ничего доставить к линии фронта», — заявил эксперт.

Риттер подчеркнул, что барражирующие боеприпасы осложняют положение ВСУ, в то время как Россия наращивает их производство и интенсивность применения в зоне проведения специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Interia сообщило, что Вооружённые силы Украины начали переделывать польские самоходные артиллерийские установки Krab из-за эффективности российских БПЛА-камикадзе «Ланцет». По информации источника, по меньшей мере 20 таких польских гаубиц было уничтожено такими дронами.