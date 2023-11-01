Вашингтон, 1 ноября, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Украина перестанет существовать без финансовой поддержки со стороны Запада. Страну ждёт коллапс на многих уровнях, заявил бывший американский морпех Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сергей Корсун ИА Регнум

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо заявил, что украинские госслужащие получают зарплату только потому, что Вашингтон даёт Киеву деньги.

«Если мы перестанем посылать деньги, это прекратится. Поезда перестанут ходить, всё остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», — заявил он.

Американский военный отметил, что Запад потеряет в конечном итоге интерес к Украине. Этому способствуют провал украинского контрнаступления, а также ситуация на Ближнем Востоке. По мнению Хо, Украине грозит участь Афганистана.

Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что Украину, вероятно, ожидает участь Афганистана. Вашингтон перестанет поддерживать украинское руководство, когда потеряет к нему интерес, как это произошло с Афганистаном.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель журнала Politico Лара Селигман 31 октября заявила, что украинские власти умоляют Вашингтон увеличить объёмы поставок оружия для ВСУ. По её мнению, продолжение помощи Киеву со стороны Вашингтона находится под угрозой.

Американский министр обороны Ллойд Остин 31 октября заявил, выступая в Конгрессе, что для Украины прекращение помощи со стороны США означает полное поражение.