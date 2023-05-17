Москва, 17 мая, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Украину может постичь участь Афганистана: когда она перестанет быть нужной американцам, не исключено, что США отвернутся от руководства республики, заявил 17 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Царьград», текст которого опубликовал сайт МИД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Соединённые Штаты бросили афганское руководство, на которое они полагались в ходе двадцатилетней оккупации этой страны. Она ничего, кроме разрухи, всплеска терроризма и наркотрафика, никому не принесла», — сказал Лавров.

Он призвал украинских политиков присмотреться к истории Афганистана и сделать выводы о том, как складываются отношения с гегемоном, навязывающим своё влияние.

Отвечая на вопрос, закончится ли украинский кризис так же — полным прекращением поддержки США, как это произошло в Афганистане, Лавров сказал:

«Не исключаю. Об этом много пишут политологи. Предсказывают, что всё это будет продолжаться, пока оно нужно американцам. У власти эти люди будут находиться до тех пор, пока они им нужны».

Комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Европа должна обеспечить Украине защиту и что нужно найти место «уже истощённой и обезоруженной» России, глава МИД заявил, что слова политика указывают на желание Запада продолжить конфликт, постоянно повышая ставки.

Он подчеркнул, что эскалация всегда встречает противодействие, поэтому Запад, задирая планку противостояния, добьётся реакции — «хотя бы по законам физики и военного времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон 15 мая заявил о якобы случившемся «геополитическом поражении России» в конфликте с Украиной. Рассуждая об архитектуре европейского будущего, французский лидер призвал полностью обеспечивать безопасность Украины и добиться прекращения конфронтации с Россией.