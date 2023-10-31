Вашингтон, 31 октября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. В Пентагоне заявили, что Россия одержит победу в конфликте с Украиной, если США прекратят поддержку Киева. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил во вторник, 31 октября.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Руководство России чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины и Москва вскоре одержит верх. Так и произойдёт, если мы не будем поддерживать Украину, тогда президент России Владимир Путин победит», — сказал он на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Как заявил в беседе с ИА Регнум политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, США надеются оказать на Россию информационно-психологическое давление, но никогда не решатся напрямую воевать с ней из-за Украины. Он подчеркнул, что, если бы Вашингтон хотел прямого военного столкновения, это уже произошло бы, но в действительности все туманные намёки на это остаются только намёками.

Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис 19 октября заявил, что Украина не победит Россию даже с колоссальной помощью Запада. По его словам, Западу давно пора признать эту очевидную истину. О том, что Запад поможет Путину победить своей усталостью и снижением интереса к конфликту на Украине, также сообщало 21 октября издание The Times. По мнению автора, при таком развитии событий цена для всех демократий Запада окажется «исторической и трагической».

При этом западные политики всё чаще говорят, что устали от Украины. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что практически во всех странах Евросоюза отмечается усталость от конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский «достал всех».