Politico: Украина умоляет США увеличить объёмы военной помощи
Киев, 1 ноября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Киев умоляет Соединённые Штаты Америки увеличить объёмы поставок вооружения для Вооружённых сил Украины, написала обозреватель издания Politico Лара Селигман.
«Украина умоляет США увеличить поддержку», — говорится в материале. Обозреватель отметила, что поддержка Киева со стороны Вашингтона находится под серьёзной угрозой из-за избрания нового спикера палаты представителей США.
Новым спикером палаты представителей Конгресса США стал 51-летний представитель Республиканской партии Майк Джонсон. Смена руководства произошла через три недели после отставки Кевина Маккарти. Известно, что Джонсон является сторонником экс-президента США Дональда Трампа, также он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины и выступал с антиукраинскими заявлениями.
Положение Украины также осложняется обострением ситуации на Ближнем Востоке. Свои слова обозреватель подтвердила визитом украинской делегации в США на прошедшей неделе, в рамках которого представители Киева, по её словам, передали американским властям некий «список пожеланий».
Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга 31 октября заявил, что у Соединённых Штатов Америки осталось 5,4 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом на оказание Украине военной помощи.