Киев, 1 ноября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Киев умоляет Соединённые Штаты Америки увеличить объёмы поставок вооружения для Вооружённых сил Украины, написала обозреватель издания Politico Лара Селигман.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

«Украина умоляет США увеличить поддержку», — говорится в материале. Обозреватель отметила, что поддержка Киева со стороны Вашингтона находится под серьёзной угрозой из-за избрания нового спикера палаты представителей США.

Новым спикером палаты представителей Конгресса США стал 51-летний представитель Республиканской партии Майк Джонсон. Смена руководства произошла через три недели после отставки Кевина Маккарти. Известно, что Джонсон является сторонником экс-президента США Дональда Трампа, также он голосовал против большинства законопроектов по поддержке Украины и выступал с антиукраинскими заявлениями.

Положение Украины также осложняется обострением ситуации на Ближнем Востоке. Свои слова обозреватель подтвердила визитом украинской делегации в США на прошедшей неделе, в рамках которого представители Киева, по её словам, передали американским властям некий «список пожеланий».

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга 31 октября заявил, что у Соединённых Штатов Америки осталось 5,4 миллиарда долларов, выделенных Конгрессом на оказание Украине военной помощи.