Варшава, 31 октября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы России остановили контрнаступление украинской армии и сами начали атаки на различных направлениях в зоне боевых действий. Об этом 31 октября заявил военный ВСУ с позывным Дед, его слова процитировал польский портал о2. pl.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Украинская армия оказалась в тупике: русские остановили её наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях, стремясь преодолеть линию обороны украинцев и достичь успеха на поле боя», — сказал он.

По мнению военнослужащего, причиной такой ситуации на фронте стали неудачные решения командования ВСУ и выбор неверной, несоответствующей реальной ситуации в зоне военных действий тактики.

В последние месяцы становится всё понятнее, что украинская армия атакует неэффективно, а российские военные стойко обороняются, отметил Дед.

«Российская армия, хотя и допускает ошибки, на них успешно учится и старается действовать эффективнее. Украинцы тоже совершают ошибки, возможно, сказывается усталость от конфликта и его реалий. Командование не единственная беда ВСУ. Ей (армии Украины. — Прим. ред.) не хватает техники», — указал украинец.

Он добавил, что с имеющимися в настоящее время силами Киев не сможет вернуться к границам 1991 года.

«Люди должны это понимать», — подчеркнул Дед.

Как сообщало ИА Регнум, 30 октября полковник ВСУ в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк признал, что украинские военные остановили наступление в направлении Азовского моря, а также в направлении Купянска и Авдеевки. По мнению украинских СМИ, это произошло из-за российских минных полей и авиаударов, а также из-за нехватки специального оборудования, истощения украинских войск и неопределённых сигналов от США в вопросе оказания дальнейшей помощи Киеву.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 21 октября заявил, что Вооружённые силы России продолжают демонстрировать успехи на купянском направлении. Украинский военный также признал мощь российской армии и отметил, что у неё достаточно ресурсов для продолжения военных действий.