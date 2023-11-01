Киев, 1 ноября, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Политикам и экспертам из западных стран, которые критикуют действия украинской армии, стоит приехать в зону боевых действий и показать себя в деле. С таким предложением выступил командир артиллерии ВСУ с позывным Мирон, его слова 31 октября привёл обозреватель Telegraph Колин Фриман, побывавший на украинских позициях.

Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

«Любой, кто думает, что может сражаться лучше нас, может приехать сюда и попробовать себя», — сказал военный ВСУ.

Журналист в своём материале рассказал об увязших в грязи немецких танках Leopard и американских БМП Bradley, а также о состоянии украинской армии и её военных неудачах.

Обозреватель также назвал провал ВСУ драмой, «которая теперь, похоже, становится реальностью», и добавил, что ввиду этого наблюдающееся в рядах украинских военных падение морального духа неудивительно.

«Конечно, люди устали», — заявил ему ещё один военный ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 1 ноября, польский обозреватель Кшиштоф Подгурский написал, что главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный из-за безысходности отправил на передовую последние резервы ВСУ на фоне успешных действий Вооружённых сил России. По его словам, российские военные в конце сентября 2023 года перешли к «активной обороне» практически по всей линии фронта, из-за чего украинские войска столкнулись с серьёзными проблемами на многих участках линии соприкосновения.

Ранее в этот же день бывший морпех американской армии Брайан Берлетик заявил, что ВСУ, несмотря на предупреждения СМИ Запада, тщетно пытаются прорвать российскую линию обороны. Эксперт добавил, что украинская армия несёт катастрофические потери как в живой силе, так и в технике.

Министр обороны России Сергей Шойгу 30 октября заявил, что за период контрнаступления с 4 июня украинская армия лишилась свыше 90 тыс. военнослужащих. Глава оборонного ведомства уточнил, что каких-либо значимых успехов ВСУ при этом достичь так и не удалось.