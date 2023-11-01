Вашингтон, 1 ноября, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины, несмотря на предупреждения западных СМИ, тщетно пытаются прорвать российскую линию обороны, заявил экс-морпех ВС США Брайан Берлетик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Даже западные СМИ говорили, что Россия готовила линии обороны, которые предназначены для противостояния сильным и многочисленным ударам», — отметил Берлетик.

Он подчеркнул, что за почти пять месяцев с момента начала контрнаступления Вооружённые силы Украины не смогли добиться никаких успехов. При этом украинские войска, по его словам, несут катастрофические потери как в живой силе, так и в технике.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель País Кристиан Сэгура заявил, что офицеры трёх воинских частей ВСУ, в расположении которых побывали журналисты издания, объяснили остановку контрнаступления огромными потерями на минных полях. По словам обозревателя, теперь украинская армия пытается оказывать точечное давление на конкретные позиции с помощью небольших отрядов.